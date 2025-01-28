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HSBC’nin Bugün En Fazla İşlem Yaptığı Hisseler

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GÜN KAPANIŞI VE İŞLEM HACMİ

BIST100 endeksi, günü %1,24 artışla 123,91 puanlık yükselişle 10.121,77 puandan kapatarak işlem hacmini 109,75 milyar TL seviyesine taşıdı.

HSBC’NİN HISSERI

İngiltere merkezli çok uluslu yatırım bankası HSBC, Borsa İstanbul’da bugün hacim bazlı olarak alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi. HSBC’nin en çok alım yaptığı beş hissenin sıralaması şu şekilde: EKGYO, THYAO, SISE, TOASO, AKBNK.

HSBC’nin en çok satış yaptığı beş hisse ise şunlar: KCHOL, MPARK, SAHOL, BIMAS, YKBNK.

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