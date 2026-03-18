HSK’dan Adli Yargı İçin Görev Değişiklikleri

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda önemli değişiklikler içeren bir kararname yayımladı. 18 Mart 2026 tarihli 456 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile aralarında il cumhuriyet başsavcıları, başsavcı vekilleri, ağır ceza mahkemesi başkanları ve asliye ticaret mahkemesi başkanlarının da bulunduğu 12 yargı mensubunun görev yerleri değiştirildi. Söz konusu değişiklikler İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa ve Amasya adliyelerinde gerçekleştirildi.

GÖREV YERLERİNDE DEĞİŞİM

Kararnamede bazı isimler, bölge adliye mahkemelerine (istinaf) terfi ile atanırken, diğer başsavcılık makamlarında nöbet değişimi gözlemlendi. 12 yargı mensubunun eski ve yeni görev yerleri ise şu şekilde sıralandı: Pınar Şafak, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevindeyken Bakırköy Hâkimliğine atanırken; Sadullah Güler, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’ndan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine geçti.

YENİ ATAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER

Mesut Bilen, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinden İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanırken, Gökberk Sunal İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’ndan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine geçti. Semra Tekin Doğan, İstanbul Hâkimi iken İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Ramazan Yılmaz ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı iken Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine terfi etti.

ATANAN YARGI MENSUPLARININ GÖREVLERİ

İdris Arda Aygün, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Faruk Kaynak Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Çağlayan Çakmak Kocaman Amasya Hâkimi görevinden Antalya Hâkimliğine geçti. Fatih Kocaman, Amasya Cumhuriyet Başsavcısıyken Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Son olarak, Yakup Ali Kahveci Antalya Cumhuriyet Başsavcısı iken Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine terfi etti. Mehmet Akif Katırcı ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanmış oldu.