HSK Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

HSK KARARLARI YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararlar, 31 Aralık 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerini içeren listeleri kapsıyor.

LİSTEDE İSMİ OLMAYANLAR İÇİN BAŞVURU HAKKI

Sürelerini tamamladıkları halde bu listede isimlerine rastlamayan kişiler, yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK’ya yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini talep edebiliyor. Ayrıca, 2024 Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini dolduran ve HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcıları ve savcılarla idari yargı hakimlerinin isimlerinin bulunduğu başka listeler de yayımlandı.