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HSK Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

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HSK KARARLARI YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararlar çerçevesinde, 31 Aralık 2024’ten itibaren geçerli olacak şekilde birinci dereceye yükselip ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinin yer aldığı listelere ulaşıldı.

LİSTEDE YER ALMAYANLAR BAŞVURU YAPABİLECEK

Yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde, süreleri dolduğu halde listede adlarını göremeyenler, HSK’ye yazılı başvuru yaparak durumlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek. Ayrıca, bir başka kararda, 2024 Aralık dönemi sonuna kadar süreleri dolacak adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinin bulunduğu yeni listelerin yayımlandığı belirtildi.

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