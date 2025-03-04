HSK Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

HSK KARARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararlar arasında, 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birinci dereceye yükselip, ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinin yer aldığı listelere de yer verildi.

LISTE DIŞINDA KALANLAR İÇİN BAŞVURU İMKANI

Süreleri dolmuş olmasına rağmen bu listede isimlerini göremeyenler, yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK’ye yazılı olarak başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini talep edebiliyor. Ayrıca, başka bir kararda, 2024 Aralık döneminin sonuna kadar sürelerini doldurmuş olan HSK tarafından yükseltilmesi uygun görülen adli yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinin bulunduğu listeler de yayımlandı.