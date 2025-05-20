Hsk’ya 5 Yeni Üye Belirlendi

MECLİSTE HSK ÜYELİKLERİ İÇİN SEÇİM YAPILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) boşalan 5 üyelik için seçim gerçekleştirildi. İlk turda, Anayasa’da belirlenen üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğunu, yani 400 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci tur oylamada ise HSK üyelerinin seçimi için gerekli olan üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyu arandı.

AD ÇEKME USULÜ İLE HSK ÜYELERİ BELİRLENDİ

Oylamada 360 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci turda en yüksek oyu alan 2 aday arasından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri belirlendi. Ad çekiminde Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK’nın yeni üyeleri olarak seçildi. Adayların ikinci turdaki oy dağılımları ise şöyle oldu:

– Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için adaylar: Ömer Faruk Aydıner (78), Fuzuli Aydoğdu (204), Mustafa Yapıcı (75)

– Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için adaylar: İbrahim Temir (133), Hakan Türkön (25), Hakan Yüksel (203)

– Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için adaylar: Seyfi Han (218), Şerafettin Saka (42), Ergün Şahin (102)

– Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için adaylar: Kemal Açıkgöz (69), Cengiz Aydemir (74), Aysel Demirel (219)

– Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için adaylar: Hasan Oğuz Altınkaynak (136), Figen Şaştım (7), Alişan Tiryaki (217)