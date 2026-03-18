Hsk Yeni Adli Yargı Kararnamesini Yayınladı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda önemli değişiklikler içeren yeni bir kararnameyi kabul etti. 18 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren 456 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile 12 yargı mensubunun görev yerlerinde değişim gerçekleşti. Değişiklikler, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa ve Amasya adliyelerinde uygulandı.

GÖREVDEN GÖREVE GEÇİŞLER

Yeni kararname çerçevesinde bazı yargı mensupları, bölge adliye mahkemelerine terfi ile atanırken, bazı başsavcılık makamlarında nöbet değişimi yapıldı. 12 yargı mensubunun eski ve yeni görev yerleri şu şekilde belirlendi: Pınar Şafak, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’ndan Bakırköy Hâkimliği’ne; Sadullah Güler, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’ndan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne; Mesut Bilen, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’ndan İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na; Gökberk Sunal, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’ndan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne terfi etti.

YENİ ATAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER

Semra Tekin Doğan, İstanbul Hâkimi iken İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na; Ramazan Yılmaz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı iken Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne; İdris Arda Aygün, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi iken İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na; Faruk Kaynak, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı iken Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Ayrıca, Çağlayan Çakmak Kocaman, Amasya Hâkimi iken Antalya Hâkimliği’ne, Fatih Kocaman, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı iken Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Yakup Ali Kahveci, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı iken Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne, Mehmet Akif Katırcı ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na tayin edildi.