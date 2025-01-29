Huawei Avrupa’nın En İyi İşvereni Seçildi

HUAWEİ, ‘TOP EMPLOYER’ SERTİFİKASINI KAZANDI

Huawei, Avrupa’nın en itibarlı işveren değerlendirme programlarından birisi olan ‘Top Employer’ sertifikasına sahip oldu. Bu sertifika, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda; insan kaynakları politikaları, kariyer gelişim imkanları, eğitim programları, çalışma ortamı ve yenilikçi uygulamalar gibi kriterlere göre veriliyor. Şirket, Avrupa’da faaliyet gösterdiği ülkelerde üst üste altıncı kez bu ödülü almayı başardı.

ÇALIŞAN GELİŞİMİNE YÖNELİK POLİTİKALAR

Huawei’in insan kaynakları politikaları, çalışanların uzun vadeli kariyer gelişimlerini destekleyen kapsamlı programlar içeriyor. Şirket, liderlik eğitimleri ve mentorluk programları aracılığıyla çalışanlarının bireysel gelişim süreçlerine katkı sağlıyor. Ayrıca, teknoloji ve inovasyon odaklı bir çalışma ortamı sunarak ekiplerin hem teknik hem de yönetsel becerilerini geliştirmelerine fırsat tanıyor. Farklı eğitim programları ile çalışanları destekleyen Huawei, departmanlar arası kariyer geçişine olanak veren esnek bir yapı oluşturuyor.

ÇALIŞMA ORTAMINI İYİLEŞTİRME HEDEFİ

Avrupa genelinde geniş bir iş gücüne sahip olan Huawei, çalışma ortamlarını sürekli olarak iyileştirmeyi ve çalışan deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Şirketin kapsayıcı insan kaynakları yönetimi ve esnek çalışma modelleri, çalışan memnuniyetini artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. Huawei, insan kaynakları stratejilerini yenilikçi bir bakış açısıyla geliştirerek, Avrupa’daki çalışanlarına sürdürülebilir bir kariyer ve gelişim ekosistemi sunmayı hedefliyor.