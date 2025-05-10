Hudutsuz Sevda: Başrolü Kaybetme Zamanı

TELEVİZYON EKRANLARINDA FİNAL RÜZGARLARI

Televizyon dünyası, her bahar sezonunun sonunda olduğu gibi büyük veda dönemleriyle karşı karşıya kalıyor. Bazı diziler seyircinin gözyaşlarıyla, diğerleri ise sessiz bir şekilde final yaparken, NOW’ın dikkat çekici yapımı Hudutsuz Sevda, sınırları aşarak üçüncü sezona başlamaya hazırlanıyor. Ancak bu macera, sakin bir başlangıçla gerçekleşmiyor. Medyapım’ın tanınmış ismi Fatih Aksoy’un imzasını taşıyan, Murat Öztürk’ün yönettiği ve Bahadır Özdener’in kaleminden çıkan dizi, 63. bölümde ikinci sezon finalini görkemli bir şekilde yapmaya hazırlanırken ardı ardına veda haberleri geliyor.

SEYİRCİYİ EKRANA BAĞLAYAN YENİ BÖLÜMLER

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen dizi, yeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına çekmeye devam ediyor. Birçok dizi final yaparken, Hudutsuz Sevda, yeni “Halo” kod adlı konseptiyle yola devam ediyor. Ancak bunun yanı sıra, dizideki kadro kayıplarıyla nasıl toparlanacağı merak ediliyor. Seyirciler bu gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediyor.

BÜYÜK AYRILIK: BAŞROL OYUNCUSU GİDİYOR

Hudutsuz Sevda, Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş) ve Zeynep Leto’nun (Miray Daner) aşk hikayesi etrafında şekillenen, kan davası ve intikamla harmanlanmış bir Karadeniz masalı olarak başlamıştı. Zeynep, Leto ailesinin suç dünyasından uzaklaşmaya çalışan idealist bir karakter olarak, Halil’in intikam yolculuğuna beklenmedik bir destek ve tutkulu bir aşk hikayesi sunmuştu. Miray Daner’in etkileyici performansı, Zeynep karakterini dizinin kalbinde konumlandırmıştı. Ancak, dedikodulara göre, Daner, 63. bölümde gerçekleşecek sezon finaliyle ekibe veda ediyor.