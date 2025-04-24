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Hudutsuz Sevda İzleyicileri Hemen Kapatıyor

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HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ YİNE GÜNDEMDE

Özellikle son günlerde her bölümünde olay yaratmayı sürdüren Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü yine çok konuşulacak. Hudutsuz Sevda’nın son bölümü NOW ekranlarında gecenin en dikkat çekici yapımı olmayı başardı, fakat krizlerin ardı arkası gelmiyor. Miray Daner ile Deniz Can Aktaş’ın başrollerini paylaştığı dizide Halil İbrahim cephesindeki sorunlar devam ediyor.

REENAJYONUN TEPKİ ÇEKEN SAHNELERİ

Tepki çeken sahnelerin sıklıkla ön plana çıktığı Hudutsuz Sevda dizisinde, Halil İbrahim ile Didem’in yatak sahnesi izleyicileri adeta çileden çıkarıyor. Bu tür sahneler, dizinin izleyici kitlesi arasında tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

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