Hükümetin Teklifi Yetersiz Bulundu!

PAZARLIKTA GÖZLER HÜKÜMETTE

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı devam ediyor. İlk teklifi yeterli bulmayan memurlar eylemlerini sürdürüyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmede, teklifin bugün gelmesi gerektiğini belirtmişti. Memur-Sen, Bakan Işıkhan ile birlikte üç konfederasyonun genel başkanının bakanlıkta bugün saat 16.30’da bir araya geleceğini duyurdu. Toplantının ardından Ali Yalçın’ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

TABAN AYLIĞINA YENİ TEKLİF

İkinci toplantının ardından Kamu İşveren Heyeti, daha önce sunduğu 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin zam teklifini 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 olarak açıkladı. Yalçın, bu teklifi reddettiklerini ve ortada pazarlık yapılabilir bir teklif göremediklerini bildirdi.