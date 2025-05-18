HüL CİTY, Lincoln DöNüYOR

İNGİLTERE’DE YENİ SEZON PLANLAMASI

İngiltere Championship takımlarından Hull City, yeni sezon kadro düzenlemelerine ilişkin bir duyuru yaptı. Sezon ortasında Fenerbahçe’den kiralanan Lincoln Henrique’nin kiralık sözleşmesinin 30 Haziran’da sona ereceği ve bu nedenle Fenerbahçe’ye döneceği bildirildi.

HULL CITY’DEN RESMİ DUYURU

Kulübün resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, “Hull City, bu yaz kulüpten ayrılan tüm oyunculara kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler.” denildi. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Lincoln Henrique’yi Brezilya Ligi ekiplerinden Bragantino’ya kiralamıştı.