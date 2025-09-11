Hull City, Ronaldinho’nun Oğlu Transfer Etti

HULL CITY’DEN ÖNEMLİ TRANSFER

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, dikkat çeken bir transfere imza attı. İngiliz kulübü, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho’nun oğlu Joao Mendes ile sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kulübün U21 Takımı’nda mücadele edecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Hull City, Joao Mendes ile bir yıllık sözleşme gerçekleştirdi. Anlaşmada aynı zamanda uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Transferinin ardından konuşan Joao Mendes, “Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak.” ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu, “Birmingham ile oynanan maçı izledim ve bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım.” şeklinde yorum yaptı.

TAKIMA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM

Joao Mendes, “U21 Takımı’nda ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim.” dedi.