Hulusi Akar’dan PKK’ya Silah Bırakma Çağrısı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE YOL ALMA

Nevşehir’de çeşitli etkinliklere katılmak üzere bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, önce Vali Ali Fidan’ı ziyaret etti. Ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ile bir araya gelerek partililere hitap etti. Akar, burada yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “tek bilek, tek yumruk” olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

ÖCALAN’IN DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısını yorumlayan Akar, Türkiye’nin terörden arınması için sahada ve masada kararlı bir şekilde çalışmalara devam edildiğini söyledi. Akar, “Burada hiçbir şekilde taviz söz konusu değil, herhangi bir af söz konusu değil. Sahada hiçbir şey değişmedi, terörle mücadele gece gündüz sürüyor” dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE GİZLİ YA DA AÇIK TAVİZ YOK

Hulusi Akar, “Her koşulda taviz vermeyecek, teröristin cezasını çekeceği aşikardır, fakat terörün sona ermesi için girişimlerde bulunuyoruz. Terörle mücadele devam ediyor. Amacımız, terör belasını geride bırakabilmek ve Türkiye’nin refahı ile geleceği adına çalışmaktır. Hiçbir şekilde inancımız ve görüşümüzde değişiklik söz konusu olamaz. Terörist her zaman teröristtir ve Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta durmaktadır” şeklinde konuştu.

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Türkiye’nin 86 milyon nüfusuyla birlikte ve kardeşlik içerisinde hareket ettiğini belirten Akar, “Çanakkale’de birlikle mücadele ettik, 15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı birlikte durduk. Şehitlerimiz yan yana yatmakta. Türk, Kürt ve Zaza ayrımı kesinlikle olamaz” değerlendirmesinde bulundu.