More
Gündem

Hülya Avşar’ın Şakası Uğur Yücel’i Şaşırttı

hulya-avsar-in-sakasi-ugur-yucel-i-sasirtti

GALA ETKİNLİĞİ VE BAŞROL OYUNCULARI

Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür’ün başrol oynadığı ‘Aşkın Dünkü Çocukları’ filminin galası düzenlendi. Filmin ana kadrosunda, Jessica May, Elif İskender, Derya Baykal, Goncagül Sunar ve Yonca Şahinbaş gibi dikkat çeken isimler de yer alıyor. Gala etkinliği, oyuncuların sergilediği performanslar kadar, yaşanan etkileşimlerle de ilgi çekti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Etkinlik sırasında basın mensuplarının yönelttiği sorulara yanıt veren Uğur Yücel’in konuştuğu anlarda, Hülya Avşar’ın devreye girerek şakayla sözlerini bölmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uğur Yücel’in neye uğradığını şaşırmış bakışları, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma konusuna dönüştü. Avşar’ın Yücel’e karşı sergilediği bu davranış, galaya katılan diğer misafirleri de şaşırttı ve Yücel’in tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ezanla Alay Eden Kullanıcıya Soruşturma Açıldı

Sosyal medyada ezan hakkında müstehcen söylemlerde bulunan "Anka" isimli kullanıcıya yönelik soruşturma açıldı.
Gündem

Ünlü Aşıklar Paris’te Bir Arada

Herkesin kısa sürede sona ereceğini düşündüğü ünlü çift, müzik ve sinema dünyasında büyük bir aşka yelken açtı ve nişan yüzüğüyle ilişkilerini taçlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.