Hülya Avşar’ın Şakası Uğur Yücel’i Şaşırttı

GALA ETKİNLİĞİ VE BAŞROL OYUNCULARI

Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür’ün başrol oynadığı ‘Aşkın Dünkü Çocukları’ filminin galası düzenlendi. Filmin ana kadrosunda, Jessica May, Elif İskender, Derya Baykal, Goncagül Sunar ve Yonca Şahinbaş gibi dikkat çeken isimler de yer alıyor. Gala etkinliği, oyuncuların sergilediği performanslar kadar, yaşanan etkileşimlerle de ilgi çekti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Etkinlik sırasında basın mensuplarının yönelttiği sorulara yanıt veren Uğur Yücel’in konuştuğu anlarda, Hülya Avşar’ın devreye girerek şakayla sözlerini bölmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uğur Yücel’in neye uğradığını şaşırmış bakışları, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma konusuna dönüştü. Avşar’ın Yücel’e karşı sergilediği bu davranış, galaya katılan diğer misafirleri de şaşırttı ve Yücel’in tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.