Hurda Araç Talebi Arttı: ÖTV İndirimi Beklentisi

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ PİYASALARDA DALGALANMA YARATIYOR

Hurda araç teşviki düzenlemesi henüz Meclis’ten geçmeden piyasalarda belirgin bir dalgalanma meydana getirdi. 2000 model ve daha eski araç sahipleri, bir defaya mahsus sıfır araç alırken ÖTV indiriminden yararlanma fırsatına sahip olabiliyor. Bu beklentilerle hurda araçlara olan talep patladı ve fiyatlar adeta uçuşa geçti. Sabah’ın haberine göre, daha önce 50 bin TL’ye dahi satılmayan eski model araçlar şimdi 100-150 bin TL arasında alıcı buluyor. Vatandaşlar, hurda araç satın alarak ileride teşvikten faydalanmayı hedefliyor. Yasa çıktığında, hurda aracı olan kişiler 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV avantajı elde edebilecek. Örneğin, 2 milyon TL’lik bir otomobil için 772 bin TL’ye kadar ÖTV avantajı sağlanabiliyor. Bu durum, hurda araç piyasasını canlandırırken araç fiyatlarını da hızlı bir şekilde artırıyor.

Hurda teşviki beklentisi ilan platformlarında da büyük hareketlilik yaratıyor. Özellikle 2000 model ve altındaki araçlar için ilan sayısı hızla artıyor. Satıcılar, araçlarını daha cazip hale getirmek için ilan başlıklarında şu ifadeleri kullanıyor: “Hurda teşvikine uygun!”, “Motoru çalışmaz ama hurda teşvikinden yararlanır.”, “Acil değil, hurda teşviki bekliyoruz!” Özellikle 1986-2000 model araçların fiyatları iki katına kadar çıkabiliyor. Önceden 100 bin TL’ye satılan araçlar artık 200-300 bin TL tarifesine kadar yükseldi.

OTO SANAYİ USTALARI: ‘TALEP ARTTI’

Oto sanayisinde çalışan ustalar, son dönemde hurda araçlara olan talepte ciddi bir artış yaşandığını ifade ediyor. Bir oto tamir ustası, “Hurda araçların bile alıcı bulduğunu” belirterek durumu şöyle özetliyor: “Burada 80 model bir Murat 131 vardı. Sahibi 50 bin TL’ye satmak istiyordu ama alıcı çıkmıyordu. Hurda teşviki gündeme gelince aracın fiyatı 150 bin TL’ye fırladı. Alıcılar, hurda araç alıp teşvikten yararlanmanın peşinde.” Özellikle son iki haftada fiyatlar hızla yükselirken, vatandaşlar 50-100 bin TL arasında hurda araç arayışına girdi.

2000 MODEL ARAÇLARIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Hurda teşviki düzenlemesi, piyasada 2000 model araçların fiyatlarını yükseltiyor. Bir ay önce 200 bin TL’ye satılan araçlar şu anda 300-350 bin TL seviyelerine ulaştı. 1986 model araçlar, 50-60 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar yükseldi. Vatandaşlar, hurda araçları alarak ÖTV indirimiyle sıfır araç sahibi olmayı hedefliyor.

TEŞVİK KAPASINA GİRECEK ARAÇLAR

Yeni yasa teklifi, 25 yaş ve üzerindeki hurdaya ayrılmış araçlar için ÖTV muafiyeti sunuyor. Ancak bu teşvik, yerliliği yüzde 40 ve üzerinde olan araçlarla sınırlı kalıyor. Eğer teklif yasalaşırsa, 6 farklı markanın 12 modeli teşvik kapsamına girecek.