Hurda Teşviki Gündemde Değil, Spekülasyon Var

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ İÇİN SON NOKTA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme gelen hurda araç teşviki konusunda beklenen açıklama yapıldı. TBMM’ye her gün birçok milletvekili tarafından önerge sunuluyor. Bunlar arasında öne çıkan bir önerge, kamuoyunda “Hurda araçlara ÖTV muafiyeti gelen yasa çıkıyor.” şeklinde değerlendirildi. Ancak, hükümetin bu konuyla ilgili herhangi bir çalışması bulunmuyor ve önerge henüz komisyonlara ulaşmamış durumda. Yaşı 25 ve üzeri olan araçların trafiğe çıkarılması ve çevre güvenliğinin artırılması üzerine düşünülen bu tasarı, son dönemlerde ikinci el otomobil fiyatlarını da etkilemiş durumda. Yasanın çıkacağına dair yapılan spekülasyonlar, eski araçların piyasa değerinin artmasına neden oldu.

GEÇMİŞTE UYGULANMIŞTI

Hurda teşviki uygulaması, “25 yaş ve üzeri araçların hurdaya verilmesi karşılığında, yeni bir araç alımında ÖTV muafiyeti sağlama” imkanını tanıyor. Bu türde araç sahipleri yeni araç alırken ÖTV ödeme yükümlülüğünden muaf tutuluyor. Bu uygulama daha önce hayata geçirilmişti, ancak şu anda böyle bir düzenleme gündemde yer almıyor. AK Parti kaynakları, şu an için hurda araçlarla ilgili herhangi bir düzenlemenin söz konusu olmadığını belirtiyor. Piyasada yaşanan spekülasyonların, “Teşvik Kanunu çıkacak.” söylemleri ile oldukça fazla hurda aracın toplanmasına yol açtığı ifade ediliyor. Çeşitli taleplerin mevcut olduğunu, ancak şu an düzenleme veya Teşvik Yasası çıkarılması yönünde bir düşüncenin bulunmadığını belirtiyorlar.

KANUN TEKLİFİ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yakın zamanda Meclis’e bir kanun teklifi sunarak, 25 yaş üstü araçların yenilenmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye’de üretilmiş olmak şartıyla ÖTV indirimine gidilmesini önermişti. Hurda araç teşviki Türkiye’de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı, bu sayede belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlandı ve yeni araç satışları artış gösterdi. Uygulama 2004 yılında sona erdi. 4 Ekim 2010’dan 31 Aralık 2011’e kadar ise ikinci bir hurda teşviki başlatıldı. Bu teşvikte motorlu araç türü sınırlı tutulmuş ve ağırlığı 3.5 tondan fazla olan yük ve yolcu araçları kapsam dahilinde yer aldı.