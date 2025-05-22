HÜRKUŞ, 1 Tonluk Bomba Attı

ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2024 TATBİKATI

Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda, 12 Mayıs tarihinde başlayan “Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı”, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlıklarının yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan’dan çok sayıda unsuru bir araya getiriyor. 2009 yılından bu yana yılda iki kez gerçekleştirilen bu tatbikat, 2012 yılından itibaren farklı ülkelerin katılımıyla uluslararası bir düzeye ulaştı. Tatbikat süresince; jetler, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve personel kurtarma timleri, harekât ortamında ortak personel kurtarma tekniklerini test edip geliştiriyor. Ayrıca, komuta kontrol süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, yakın hava desteği ve dinamik ile zamana duyarlı hedefleme görevleri de senaryoların içinde başarıyla yer alıyor.

HÜRKUŞ’UN ULUSLARARASI ARENADA BİR İLKİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) imalatı eğitim uçağı HÜRKUŞ, tatbikatta uluslararası düzeyde bir ilke gerçekleştirdi. Önceden çeşitli mühimmatlar taşıyan HÜRKUŞ, bu tatbikatta ilk kez 1 ton ağırlığındaki bombayı hedefe tam isabetle bırakarak dikkat çekti. Bu başarının, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişiminin önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.

BASIN GÜNÜ VE HEYECAN VERİCİ SENARYOLAR

Tatbikat 23 Mayıs’ta sona erecek ve basın günü etkinlikleri sırasında düşman kampına sızma ve ele geçirme senaryoları sahneye kondu. İlk etapta hava savunma tehdidi olarak değerlendirilen bir hedef, ANKA insansız hava aracından atılan mühimmatla etkisiz hale getirildi. Ardından, Katar Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak, bölgeye atılan paraşütle indirilen tim tarafından hedefleri işaretledi. F-16 savaş uçakları, işaretlenen hedeflere yönelik operasyon yaptı, üç helikopter ise saldırı anında yaralı askeri kurtarma görevini üstlendi. Saha güvenliği sağlandıktan sonra yaralı helikoptere taşındı ve helikopterlerin kalkışı esnasında piyade ateşine top atışıyla karşılık verildi. Tatbikat, NATO standartlarında icra edilen 30 uçakla yapılan görevlerin, burada 8 uçak ve Türk yapımı lazer güdümlü bombalarla başarıyla gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Etkinlik sırasında Türk Yıldızları’nın gösterisi de büyük bir beğeni topladı.