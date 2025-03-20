Hüseyin Çelik’ten Ekrem İmamoğlu’na Destek

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltına alıyor. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı buluyor ve siyasi tartışmaları alevlendiriyor.

DEMOKRARİ VE HUKUK DEVLETİNE SALDIRI

İmamoğlu’nun gözaltına alınması konusunda bir tepki de AK Parti kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’ten geldi. X hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, “Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, bu sabah kendisi ve birçok çalışma arkadaşının gözaltına alınması kabul edilebilir şeyler değildir.” dedi. Ayrıca, halkın protesto hakkının elinden alınmasının, demokrasimiz ve hukuk devleti ilkesiyle ilgili telafisi mümkün olmayan yaralar açtığını vurguladı.

SİYASİ RAKİPLERE SAYGILANMALI

Çelik, olağanüstü hâl ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar verilmesinin fiilen sıkıyönetim uygulaması olduğunu ifade etti ve her türlü tepki ve protestonun hukuk çerçevesinde olması gerektiğini belirtti. “Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz,” diyerek, AK Parti’nin geçmişte benzer yollardan geçtiğini hatırlattı. Bugün İmamoğlu ve CHP’ye yapılanların da hata olduğunu belirtti ve iktidarın, siyasi rakibinin hukukuna sahip çıkması gerektiğini söyledi. Son olarak, bu gelişmelerin ekonomik duruma büyük zarar verdiğini ve dar gelirli vatandaşları olumsuz etkilediğini ifade etti.