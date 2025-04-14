Hüseyin Tatlı Tutuklandı, Kriz Yaşandı

Bir süredir ağabeyi İbrahim Tatlıses ile yaşadığı ailevi sorunlarla adından söz ettiren Hüseyin Tatlı, bu kez Antalya’da meydana gelen bir olayla gündeme geldi. Hafta sonu bir eğlence mekanında sahne alan Tatlı, konserin ardından kendisi için ayarlanan taksiye bindi. Ancak otele varmasıyla beklenmedik bir kriz ortaya çıktı.

ÜCRET KAVGASI İLE GİRDİĞİ KAVGA

İddiaya göre, mekanın ödemesi gereken taksi ücretini şoför, doğrudan Tatlı’dan talep etti. Aralarında yaşanan tartışma hızla alevlenerek kavgaya dönüştü. Şoförün fiziksel saldırısına uğradığı öne sürülen Hüseyin Tatlı, kendini savunmak isterken aldığı darbeyle yere düştü. Bu esnada olay yerine gelen taksici arkadaşları ise Tatlı’ya saldırmaya başladı. Üç kişinin saldırısına maruz kalan sanatçı yere düşerek ayağını kırdı.

YOĞUN BAKIM VE TUTUKLAMA

Yaralanan Hüseyin Tatlı hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra taksicinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şoför, başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanarak geceyi yoğun bakımda geçirdi. Yaşanan olayın ardından sanatçı Hüseyin Tatlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli süreç tüm yönleriyle devam ediyor.

HÜSEYİN TATLI’NIN AĞABEYİNE SERT YANITI

Bu olaydan kısa süre önce Hüseyin Tatlı, ağabeyi İbrahim Tatlıses ile sert bir tartışmaya girmişti. Sanat dünyasında kendi kariyerini oluşturma çabasında olan Hüseyin Tatlı, İbrahim Tatlıses’in “Senden bir şey olmaz” şeklindeki yorumlarına sosyal medya üzerinden yanıt vererek, “Hiçbir zaman bana destek olmadın” sözleriyle tepkisini ifade etti. Tatlı, “Eğri otur, doğru konuş derler adama. Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. ‘Yallah Şoför’ şarkısını okuduğumda, ‘Abi story paylaş’ dedim, sen ‘Paylaşmam’ dedin. ‘Biz kardeşiz, ne var’ dedim, kâr etmedi. Bitmez anlatacaklarım. Gerçekten destek olmak isteseydin, yapımcın Polat Yağcı’yı arayıp ‘Hüseyin Tatlı’yı bünyemize al. Gerek konser gerek şarkı bir şeyler yap’ derdin. Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar. Anamın oğlu” ifadelerini kullandı.