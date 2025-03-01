Hüseyin Yücel’den Beşiktaş’a 10 Milyon Euro

ADALET VE GÜVENİN TEMELİ

Hüseyin Yücel, toplantıda kendine güvenle konuşarak, “Adalete inancım tam, çiğ yemedim ki karnım ağrısın! Başım dik, huzurlarınızdayım. Gerçek ceza, bu kürsüye çıkamamak olurdu; bazı eski başkanlarımız bunu yaşıyor!” ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlıların onurunu koruma sözü vererek, “Beşiktaş’ın 1 lirasına göz diken haysiyetsiz varsa, karşısında önce beni bulur!” diyerek taraftara güven sağladı.

DESTEK VE İLERİ GİDİŞ

Mayıs ayındaki seçim sürecine ilişkin konuşan Yücel, mevcut başkan Serdal Adalı’ya tam destek sundu. “Başkanımızın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum, kesinlikle arkasındayım!” dedi.

ŞAŞIRTAN BAĞIŞ AÇIKLAMASI

Ve asıl sürpriz geldi! Hüseyin Yücel, taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaparak, “Kulüpten alacağım 10 milyon euroyu pazartesi itibarıyla Beşiktaş’a bağışlıyorum!” dedi. Bu büyük katkı, 15.1 milyar TL’lik borçla mücadele eden siyah-beyazlıları bir nebze olsun rahatlatıcı bir adım oldu.

BEŞİKTAŞ’A YENİ ÜMİT

Divan Kurulu’nda Serdal Adalı’nın 15.1 milyar TL’lik borç tablosunu açıkladıktan sonra Hüseyin Yücel’in bu önemli hamlesi, camiaya umut ışığı oldu. “Beşiktaş’ın her kuruşuna sahip çıkarız!” anlayışıyla hareket eden eski başkan, 10 milyon euroyu kulübe hediye ederek taraftarlardan bir kez daha büyük destek gördü.