“Hüseyin Yücel’den Galatasaray’a Sert Eleştiriler”

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ HAKEM KARARLARINI ELEŞTİRİYOR

Süper Lig’in 10. haftasındaki derbide Galatasaray’a 2-1 yenilen Beşiktaş’ta, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, hakem Arda Kardeşler’in kararlarını hedef aldı.

HÜSEYİN YÜCEL’DEN GALATASARAY’A ELEŞTİRİ

Maç sonrası Galatasaray’ın sosyal medya paylaşımlarını ele alan Hüseyin Yücel, “Rakibimiz yine bu akşam ebediyle sevinememiştir. Özellikle sosyal medyada. Geçen sene salıncak paylaşımında bulunan rakibimiz yine başka bir gaflete imza attı. Bu paylaşımları yapan rakibimiz geçtiğimiz sezondan beri TFF ve MHK’nin salıncağından inmemektedir.” açıklamasını yaptı.