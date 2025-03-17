husi-liderden-abd-ye-yeni-tehditler

ABD UÇAK GEMİSİ ÇEKİLDİ

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, El-Mesira televizyon kanalında yaptığı konuşmada, Husi güçleriyle çıkan çatışmaların ardından ABD uçak gemisi USS Harry Truman’ın, Kızıldeniz’in en kuzeyine, toplamda 1300 kilometre uzağa çekildiğini iddia etti.

ABD SALDIRILARINA KARŞILIK VERİYORUZ

Husi, “Şu anda ABD saldırılarına, uçak gemisini, savaş gemilerini ve diğer askeri unsurlarını hedef alarak karşılık veriyoruz. Ancak saldırılar devam ederse, bunun daha büyük misilleme seçeneklerimiz var.” dedi. Husi, “Eğer ABD Yemen’e saldırılarını sürdürürse, ona karşı daha ağır ve daha rahatsız edici misilleme hamlelerimiz olacak.” şeklinde ifadeler kullandı.

HUSİLERİN EYLEMLERİ VE ABD TEPKİSİ

Husiler, son 24 saat içinde USS Harry Truman uçak gemisini iki kez füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını bildirdi. Ayrıca, Husiler 7 Mart’ta yaptığı açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi halde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı, Truth Social platformu üzerinden 15 Mart’ta orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Husi, ABD’nin Yemen’e düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da geliştireceğini belirtti. Gerginliğin artacağına dikkat çeken Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olmaya devam edeceğini, saldırılar sürdükçe deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’u da kapsayacağını ifade etti.

İRAN DESTEKLİ HUSİLERİN KAYIPLARI

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere’nin başkent Sana dahil bazı bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini ve 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.