Husiler: Başbakan Ve Bazı Bakanlar Şehit

İSRAİL’İN SALDIRISI VE SONUÇLARI

İsrail, 28 Ağustos’ta Yemen’in başkenti Sana’ya yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Değişim ve İnşa Hükümeti’nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur” denildi. Açıklamada, saldırının hedefinde, Başbakan Rehavi ve bakanların yıllık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bir rutin toplantının olduğu belirtildi. Salgın sırasında bazı katılımcıların orta ve ağır yaralar alarak kurtulduğu, tedavilerinin halen sürdüğü aktarıldı.

HUSİLERDEN DESTEK SÖZLERİ

Husiler, ayrıca Gazze’nin evlatlarına destek verme vaadinde bulunarak onların arkasında duracaklarını açıkladı. Tüm tehlikelere karşı koymak için silahlı kuvvetlerin gücünü artırma ve geliştirme yönündeki çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

İNTİKAM SÖZLERİ VE MEHDİ EL-MEŞAT’IN AÇIKLAMALARI

Husilere ait el-Mesire televizyonu, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat’ın konuşmasını içeren bir video yayımladı. Meşat, saldırıda hayatını kaybeden Başbakan Rehavi ve bakanlar için Yemen halkına başsağlığı diledi. Öldürülenler için ‘intikam’ sözü veren Meşat, muktedir bir güç olduklarını, düşmanın eyleminin şans eseri gerçekleştiğini dile getirdi. Konuşmasında İsrail’i tehdit eden Meşat, “İntikamımız uzun sürmeyecek. Kirli ve hain hükümetinizin yaptıkları yüzünden sizi karanlık günler bekliyor” dedi. Ayrıca, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilere ülkelerine geri dönmeleri için hala bir fırsatları olduğunu, ülke dışındaki şirketlerin de imkanlarını değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Meydan okumalara karşılık vermeye devam edeceklerini belirtti.