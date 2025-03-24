Husiler’den İsrail’e Altıncı Füze Saldırısı

HUSİLERİN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Yemen’deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları bahane ederek İsrail’e yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan balistik füzenin, ülke hava sahasına ulaşmadan imha edildiği bilgisi verildi.

İSRAİL’DE HUZURSUZLUK HAKİM

İsrail’in birçok kentinde sirenler çalmaya başlarken, düşürülen füzenin parçaları çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Saldırının sonucunda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Ancak, bu olay son bir hafta içinde Husiler tarafından İsrail’e düzenlenen altıncı saldırı olarak kaydedildi.