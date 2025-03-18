Husiler: İsrail Hava Üssüne Füze Saldırısı

HUSİLERDEN İSRAİL’E TEHDİT

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yerel bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, İsrail’deki hedefleri genişletme tehdidinde bulundu. Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların durmaması durumunda, İsrail’e yönelik saldırıları artırma niyetini ifade eden Seri, “Filistin 2 süpersonik füzesiyle Nevatim Hava Üssü’nü başarılı bir şekilde vurduk” şeklinde konuştu.

YEMEN YÖNETİMİ GAZZE’YE DESTEĞİ SÜRDÜRECEK

Seri, “Yemen yönetimiyle, halkıyla ve ordusuyla Gazze’deki kardeşlerimizin maruz kaldığı katliamlara karşı eli kolu bağlı durmayacaktır” diyerek, yönetimlerindeki silahlı kuvvetlerin, Filistin’deki mazlumların zaferi ve savunması için tüm gücünü seferber edeceğini vurguladı. Husilere bağlı güçlerin, düşmanları ABD’ye karşı direnişe devam edeceğini belirten Seri, Gazze’ye saldırılara son verilmesi gerektiğini ve yardımların ulaştırılması ile ablukayı kaldırana kadar İsrail’in deniz seyrüseferine engel olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İsrail ordusu, Yemen’den İsrail yönünde atılan balistik bir füze sebebiyle uyarı sirenlerinin çaldığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu balistik füzenin, İsrail hava sahasına girmeden önce hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.