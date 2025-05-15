Husumetlisi Hastane Bahçesinde Vuruldu

OLAY YERİ BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ

Olay, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tedavi için hastaneye gelen A.M. ile alacak-verecek meselesi dolayısıyla husumeti bulunan S.K. karşılaşarak tartışmaya başladı.

TARTIŞMA SILAHA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesiyle S.K., yanında bulunan silahı çıkararak A.M.’ye art arda ateş etti. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli, polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanıp polis merkezine götürüldü. Yaralanan A.M. ise hastanede tedavi altına alındı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.