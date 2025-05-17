Hyundai Bir Daha Böyle Yapmayacak!

ELEKTRİKLİ ARAÇ PİYASASINDA YENİ BİR OYUNCU

Elektrikli araçların hızla hayatımıza entegre olduğu günümüzde, Hyundai’nin yeni nesil Kona Elektrik modeli, sunduğu özellikler ve cazip fiyatıyla dikkatleri topluyor. Hyundai’nin başlattığı 300 bin TL’lik kredi kampanyasıyla bu çevreci araca sahip olmayı kolaylaştırıyor. Benzinli otomobil fiyatlarına yaklaşan Kona Elektrik, “Egea parasına elektrikli SUV alınır mı?” sorusunu ciddi bir şekilde gündeme getiriyor.

İDDİALI PERFORMANS VE TEKNOLOJİ

Hyundai Kona Elektrik, kompakt SUV segmentindeki konfor, performans ve teknoloji özellikleri sayesinde oldukça iddialı bir model olarak öne çıkıyor. Advance donanım seviyesinde satışa sunulan versiyonu, 115 kW’lık (yaklaşık 156 beygir) bir elektrik motoruyla donatılmış. Anlık tork üretimiyle, gaz pedalına basıldığı anda tüm gücünü hissettiren bu araç, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7,9 saniyede ulaşabiliyor.