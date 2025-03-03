Hyundai Elektrikli Araç Üretimi İçin Hazırlanıyor

HYUNDAİ TÜRKİYE’DE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ YAPMA HAZIRLIĞINDA

Hyundai, 1997 yılından bu yana faaliyette bulunan Türkiye’deki fabrikasını genişleterek elektrikli araç üretimine geçmek için hazırlık yapıyor. Kocaeli’ndeki Hyundai Assan fabrikasında, 2025 yılından itibaren tamamen elektrikli araçların üretimine başlanması planlanıyor. Bu yatırımla birlikte, Hyundai’nin Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ihracat yapmayı da hedeflediği belirtiliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATLARINA ETKİSİ

Elektrikli araç fiyatlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri, gümrük vergileri ve ithalat maliyetleri oluyor. Türkiye’de üretim yapılması durumunda, ithal araçlar için uygulanan %10 gümrük vergisi ve lojistik maliyetleri ortadan kalkabiliyor. Bu da, Hyundai’nin Türkiye’de üreteceği elektrikli araçların fiyatlarının daha rekabetçi olmasını sağlayabiliyor. Özellikle Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan ek vergi düzenlemeleri ile yerli üretimin avantajı daha belirgin hale geliyor. Hyundai’nin Türkiye’de üretim yapmasıyla birlikte vergi avantajı elde edilebiliyor ve daha uygun fiyatlı modellerin pazara sunulması mümkün olabiliyor. Ayrıca, yerli üretim teşvikleri ile ek desteklerin sağlanması da söz konusu. Bu gelişmeler, elektrikli araç almak isteyen tüketiciler için büyük bir fırsat yaratabiliyor.

İLK ELEKTRİKLİ MODEL HANGİ OLACAK?

Henüz resmi açıklamalar yapılmamış olsa da, Hyundai’nin Türkiye’de üreteceği ilk elektrikli modelin Hyundai Kona Electric veya daha kompakt bir model olması bekleniyor. Özellikle Avrupa pazarına yönelik küçük ve ekonomik elektrikli SUV modellerinin üretim planları üzerinde duruluyor.