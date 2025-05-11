Hyundai IONIQ 6, TOGG Fiyatı!

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA YENİ BİR ADIM

Elektrikli otomobil sektörü içerisindeki iddiasını her yıl daha fazla güçlendiren Hyundai, IONIQ serisinin ikinci modeli olan IONIQ 6 ile kullanıcıların beğenisine sunuyor. Hem tasarımı hem de teknolojik özellikleri ve menzil performansıyla dikkat çeken bu yenilikçi araç, artık Türkiye yollarında sıkça yer alıyor.

YENİLİKÇİ TASARIM VE AERODİNAMİK PERFORMANS

Hyundai IONIQ 6, ilk bakışta dikkat çekici aerodinamik hatlarıyla öne çıkıyor. Alçak burun yapısı, kavisli tavan çizgisi ve arkaya doğru uzanan gövde formu, araca neredeyse bir konsept otomobil görünümü kazandırıyor. “Streamliner” olarak adlandırılan bu tasarım yaklaşımı sayesinde IONIQ 6, hem estetik hem de aerodinamik açıdan yüksek verimlilik sağlıyor. 0.21 Cd gibi son derece düşük bir sürtünme katsayısı sunan bu otomobil, menziline doğrudan katkı sağlıyor.

TEKNOLOJİK ALTYAPI VE PERFORMANS

Hyundai IONIQ 6’nın teknolojik yapısında Hyundai’nin özel elektrikli araç platformu E-GMP bulunuyor. Bu platform, aracın hem performans hem de verimlilik açısından üst düzey sonuçlar elde etmesini mümkün kılıyor.