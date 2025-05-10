Hyundai IONIQ 6, TOGG fiyatına satılıyor

HYUNDAI’NIN İDDİASI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Elektrikli otomobil pazarında kendi yerini güçlendiren Hyundai, IONIQ serisinin ikinci modeli olan IONIQ 6 ile kullanıcılarla buluşuyor. Hem tasarımı hem de teknolojik detaylarıyla dikkat çeken bu yenilikçi otomobil, Türkiye yollarında giderek daha fazla görülmeye başladı. Hyundai IONIQ 6, ilk bakışta dikkat çeken aerodinamik hatlarıyla öne çıkıyor. Düşük burun yapısı, kıvrımlı tavan çizgileri ve arkaya doğru uzanan gövde formu, araca adeta bir konsept otomobil havası katıyor.

AERODİNAMİK DİZAYNIYLA YÜKSEK VERİMLİLİK

“Streamliner” tasarım anlayışı sayesinde IONIQ 6, sadece estetik açıdan değil, aerodinamik anlamda da yüksek bir verimlilik sunuyor. 0.21 Cd gibi düşük bir sürtünme katsayısı sağlayan otomobil, bu avantajıyla menziline doğrudan katkıda bulunuyor. Hyundai IONIQ 6’nın teknolojik altyapısında ise Hyundai’nin özel geliştirdiği E-GMP adlı elektrikli araç platformu bulunuyor. Bu platform, araca hem performans hem de verimlilik açısından üst düzey sonuçlar sunma imkanı tanıyor.