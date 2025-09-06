Gündem

Hyundai Tesisinde 475 Gözaltı Operasyonu!

hyundai-tesisinde-475-gozalti-operasyonu

ABD’DE GÖÇMENLİK BASKINI

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri, Georgia eyaletindeki Hyundai’nin elektrikli araç bataryası üretim tesisine gerçekleştirdikleri operasyonla yasa dışı yollarla çalışan 475 kişiyi gözaltına aldı. Bu baskın, ciddi federal suçlarla ilgili süren bir soruşturma kapsamında yapıldı.

HÜKÜMETİN ORTAK GİRİŞİMİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasında, Ellabell kentindeki Hyundai tesisine yapılan baskının ICE polisleri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisiyle iş birliği içinde, mahkeme kararıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Gözaltına alınan 475 bireyin çoğunun vize sürelerinin dolduğu veya ülkede yasal statüleri olmadan çalıştıkları belirlendi. Bu kişilerin yalnızca Hyundai için değil, birden fazla aracı firma için de çalıştığı ifade edildi.

HYUNDAİ’NDEN AÇIKLAMA

Hyundai Motor Company, bu gelişmeleri yakından izlediklerini ve olayın tüm boyutlarıyla araştırılacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “Bugün itibarıyla, gözaltına alınan kişilerin hiçbirinin doğrudan Hyundai Motor Company bünyesinde çalışmadığını anlıyoruz. Durumun özel koşullarını değerlendirmeye devam ediyoruz” ifadesi yer aldı. Bu, gözaltına alınan çalışanların Hyundai’nin taşeron firmaları aracılığıyla istihdam edildiği iddialarını güçlendiriyor.

Halka daha fazla bilgi vermeyi planlayan ABD İç Güvenlik Bakanlığı, söz konusu yasa dışı istihdam ağına dair yeni verilerin paylaşılacağı bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

ÖNEMLİ

Dünya

İsrail Batı Şeria’da 19 Bin Gözaltı

İsrail ordusunun 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında, Batı Şeria'da 19 bin Filistinli gözaltına alındı.
Gündem

İstanbul’da Bebekleri Haksız Kazanç İçin Sevk Ediliyordu. Dava 57 Sanıkla Devam Ediyor. Mahkeme Trajediye Son Verecek. Ses Kaydı Alan Kişi Dışarı Çıkarıldı. Duruşma Yarın...

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri yargılandı. Davanın 6. duruşmasında, örgüt liderinin avukatı savunma yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.