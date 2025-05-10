Hyundai Tucson Prime Geliyor! Fiyatı Yüksek

YÜKSEK FİYATLARLA SIKIŞAN PİYASA

Türkiye otomotiv sektörü, bir süredir yüksek fiyatlarla adeta çıkmaza girmiş durumda. 1 milyon TL’nin altında sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, otomatik vitesli bir araba almak için 1.5 milyon TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Fakat Hyundai Tucson’un yeni “Prime” donanımı, SUV tutkunlarının heyecanını artıracak bir fırsat sunuyor. 2 milyon 240 bin TL’lik fiyat etiketiyle dikkat çeken Tucson Prime, 19 inçlik alaşım jantları, turbo beslemeli motoru ve premium özellikleriyle “Ben buradayım!” mesajını veriyor. Hazırsanız, bu heyecan dolu yolculuğu birlikte keşfedelim!

PRIME DONANIMIN BÜYÜSÜ

Hyundai, C-SUV segmentinin parlayan yıldızı Tucson’u yeni “Prime” donanımıyla daha üst bir seviyeye taşıdı. 1.6 litrelik T-GDI turbo benzinli motor, 5.500 devirde 160 beygir güç ve 1.500-3.500 devirler arasında 265 Nm tork üretiyor. Şehir içindeki zarif performansı ve uzun yoldaki güçlü sürüşü ile dikkat çekiyor. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla donatılan bu etkileyici model, 4×2 versiyonunda 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 9.4 saniyede tamamlıyor (4×4 versiyonunda ise bu süre 9.8 saniye). Son hızı ise 192 km/s olarak belirlenmiş. Hyundai Tucson Prime, tasarımındaki estetik ve donanımındaki zenginlikle göz dolduruyor. 19 inçlik alaşım jantları, yolda tüm dikkatleri üzerine çekerken, elektrikli açılır sunroof ile gökyüzünü içeri davet ediyor. Ayrıca, 12.3 inç çift entegre bilgi ve multimedya ekranlarıyla teknoloji, parmakların ucunda hayat buluyor.