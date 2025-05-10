Hyundai Tucson Prime Pahalı Geliyor!

Türkiye OTOMOTİV PİYASASINDA FİYAT ARTIŞI

Türkiye otomotiv piyasası, bir süredir yüksek fiyatlarla adeta nefes almakta zorlanıyor. 1 milyon TL altında sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelmişken, otomatik vites bir araç için 1.5 milyon TL hazırlamak gerekiyor. Ancak Hyundai Tucson’un yeni “Prime” donanımı, SUV tutkunlarının kalbinde bir heyecan yaratmayı başardı. 2 milyon 240 bin TL’lik fiyat etiketiyle karşımıza çıkan Tucson Prime, 19 inçlik alaşım jantları, turbo beslemeli motoru ve premium özellikleri ile “Ben buradayım!” diyor.

Prime Donanımın Öne Çıkan Özellikleri

Hyundai, C-SUV segmentinin parlayan yıldızı Tucson’u yeni “Prime” donanımı ile üst seviyeye çıkardı. 1.6 litrelik T-GDI turbo benzinli motoru, 5.500 devirde 160 beygir güç ve 1.500-3.500 devirler arasında 265 Nm tork sağlıyor. Şehirde zarif bir sürüş sunan bu model, uzun yolda ise bir başka saldırgan performans sergiliyor. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla donatılmış olan araç, 4×2 versiyonda 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 9.4 saniyede tamamlıyor (4×4 için bu süre 9.8 saniye). Son hız kapasitesi ise 192 km/s olarak belirlenmiş.

Tasarım ve Teknoloji ile Dikkat Çekiyor

Hyundai Tucson Prime, yenilikçi tasarımı ve zengin donanımıyla göz alıyor. 19 inçlik alaşım jantları, yolda dikkatleri üzerine çekerken, elektrikli açılır sunroof ise iç mekâna gökyüzünü davet ediyor. 12.3 inç çift entegre bilgi ve multimedya ekranlarıyla teknoloji, adeta parmakların ucunda yer alıyor.