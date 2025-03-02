Hyundai Türkiye’den Elektrikli Araç Üretim Hamlesi

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ

Hyundai Motor Türkiye, ünvanında yaptığı değişiklikten sonra elektrikli araç üretimi ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Türkiye’deki elektrikli araç üretim planlarıyla birlikte, üretim kapasitesini ve sürdürülebilirlik çabalarını artırmaya yönelik önemli bir adım atan Hyundai, aynı zamanda markanın karbon ayak izini azaltma hedefini de daha da güçlendiriyor. Yerli elektrikli araç üretimi, ülke ekonomisini desteklerken, global yeşil mobilite geçişine de katkı sağlıyor.

İZMİT FABRİKASINDA YENİ EV MODELİ

Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilecek olan elektrikli araç modeli, markanın büyüyen elektrikli ürün yelpazesine katkıda bulunacak ve Avrupa pazarında sürdürülebilir mobilite çözümlerine olan artan talebi karşılayacak. Hyundai Motor Türkiye, bu elektrikli modelin yanı sıra içten yanmalı motorlu araç üretimine de devam edecek. Ayrıca, markanın global otomotiv dünyasındaki rolünü daha iyi vurgulamak için, ticari unvanını “Hyundai Assan Otomotiv Sanayi”den “Hyundai Motor Türkiye” olarak değiştirmişti.

ÜRETİM VE YEREL TEDARİK ÖNCELİĞİ

Hyundai Motor Türkiye, 28 yılda üç milyondan fazla araç üreterek, istihdama, ihracata ve ulusal ekonomiye büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Mevcut üretim genişlemesine ek olarak, yerel tedariğe de öncelik veriliyor. Bu kapsamda, araç bileşenlerinin yüzde 55’inden fazlası, 50’den fazla tedarikçiden oluşan bir ağ aracılığıyla yerli olarak üretiliyor. İzmit’te üretilecek elektrikli araçlar da bu oranı sürdürmeyi hedefliyor.

ÇEVRE DOSTU MOBİLİTE HEDEFLERİ

Hyundai Motor Türkiye, elektrikli araç üretimini hızlandırarak hem rekabetçi konumunu güçlendiriyor hem de çevre dostu mobiliteye olan bağlılığını artırıyor. Bu stratejik hamle, markanın 2035 yılına kadar Avrupa’da yalnızca sıfır egzoz emisyonlu araçlar sunma planlarını pekiştiriyor ve Türkiye’nin marka adına Avrupa’daki önemli rolünü daha da güçlendiriyor.