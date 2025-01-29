İBAN Dolandırıcılıklarına Karşı Çifte Doğrulama Dönemi Başlıyor

TEKNOLOJİ VE DOLANDIRICILIK ARTTI

Teknolojinin ilerlemesi ve dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, İBAN üzerinden yapılan para transferleri vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Ancak bu durum, kötü niyetli kişilerin de dikkatini çekerek İBAN kullanımıyla dolandırıcılık vakalarının artmasına yol açtı. Bu tür sorunları azaltmak amacıyla EFT ve havale işlemlerinde ‘çifte doğrulama’ sistemine geçilmesi hedefleniyor. Yeni güvenlik sistemi hakkında detaylar bulunuyor.

İKİNCİ ONAY MEKANİZMASI GETİRİLECEK

Gelişen teknoloji ile hayatımıza giren İBAN kullanımı, dolandırıcılık vakalarının artmasına sebep oldu. Bu sorunu çözmek için harekete geçen yetkililer, EFT ve havale işlemlerinde “çifte doğrulama” sisteminin uygulanacağını açıkladı. Konu ile ilgili detayları Milliyet’e değerlendiren Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, “Aslına bakarsanız bu oldukça faydalı ve bir o kadar da uygulanması kolay bir düzenleme. Tıpkı uluslararası döviz transferinde yani SWIFT’te olduğu gibi TL transferinde de kısmi bir onay mekanizması uygulanıyor” şeklinde belirtti. Ayrıca mevcut durumda bankalar, belirli bir meblağın üzerindeki para transferleri için bir teyit mekanizması kullanıyor ve bu genellikle telefonla arama ya da mobil bildirimlerle ikinci bir onay almayı gerektiriyor.

GÜVENLİK KATMANI ARTIRILACAK

Çifte doğrulama sistemi, mevcut teyit mekanizmasını güçlendirecek ve ikinci bir onay aşaması ekleyecek. Bu durum, dolandırıcılık girişimlerinin engellenmesi ve müşteri güvenliğinin artırılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çifte doğrulama sistemi ile birlikte para transferi işlemleri daha güvenli hale gelecek ve dolandırıcılık riskinin azalması sağlanacak. Yeni sistemin nasıl işleyeceği henüz kesinleşmemiş olsa da, uzmanlar mevcut teyit mekanizmasına benzer bir yöntemle çalışacağını öngörüyor. Örneğin, telefon aramaları yerine mobil bankacılık uygulaması üzerinden anlık bildirim ya da SMS ile doğrulama kodu gönderilmesi gibi yöntemlerin kullanılabileceği düşünülüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bankaların aldığı güvenlik önlemleri bununla sınırlı kalmıyor. Çifte doğrulama sisteminin yanı sıra, bankalar dolandırıcılık ile savaşmak için çeşitli tedbirler alıyor. Ancak bu önlemlerin yanı sıra vatandaşların da dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gereken bazı noktalar mevcuttur.