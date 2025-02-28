IBAN İçin Zorunlu SMS Onayı Başlıyor

HESAP GÜVENLİĞİ ARTACAK

Son yıllarda mobil bankacılık kullanıcılarının karşılaştığı dolandırıcılık olaylarında önemli bir artış gözlemleniyor. Kullanıcıların hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak kredi alma ve habersiz para transferi gibi durumlardaki artış endişe yaratıyor. Bu sebeple Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların güvenlik önlemlerini sıkılaştıran bir düzenlemeyi uygulamaya koydu.

IBAN’A PARA TRANSFERİNDE YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Para transferleri için yeni güvenlik önlemleri arasında, ek SMS onayı zorunluluğu da bulunuyor. Kullanıcılar, daha önce tanımlı telefonlarından dahi giriş yapsa, havale ve EFT işlemleri için ekstra doğrulama sağlayacaklar. Ayrıca, üçüncü bir cihazdan hesabın erişilmesi durumunda para transferleri otomatik olarak engellenecek.

YENİ UYGULAMA 1 MART’TA BAŞLIYOR

BDDK, bankalarla yaptığı görüşmeler sonucunda, bazı bankaların 1 Mart itibarıyla çift aşamalı doğrulamaya geçeceğini açıkladı. Ancak tüm bankaların bu yeni sisteme uyum sağlaması için belirlenen takvim doğrultusunda aşamalı bir geçiş süreci uygulanacak.

HESABINIZI KORUMA ALTINA ALIN

Bu yeni uygulama ile dolandırıcılık girişimlerinin büyük ölçüde engellenmesi bekleniyor. Dijital bankacılık kullanıcılarının hesap güvenliğini artırmak amacıyla güçlü şifreler kullanmaları ve SMS onaylarını dikkatle takip etmeleri öneriliyor.