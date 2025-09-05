İBAN Numarası Değişiyor! MÜŞTERİLER Bilgilendirildi

ENPARA.COM’UN DEVRİ AŞAMASI BAŞLIYOR

QNB Finansbank bünyesinde faaliyet gösteren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki olan Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu önemli dönüşümle birlikte hesap numaraları korunacak ancak IBAN numaraları değişiyor. Geçiş süreci 12 Eylül’de başlayacak, 26 Eylül’de ise ikinci aşama ile devam edecek. Gerekli durumlarda süreç 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.

MÜŞTERİLERE SMS İLE BİLGİ VERİLİYOR

Banka, dönüşüm süreci başlamadan bir hafta önce müşterilerine SMS atmaya başladı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, eski IBAN’lara gelecek olan EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün süreyle otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı bildirilmekte. Ancak bu uygulamanın gerçekleştirilmesi için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Talimat verilmediği takdirde eski IBAN’a yapılan transferlerin otomatik aktarımı gerçekleşmeyecek.

DEĞİŞİKLİKLER YÜZÜNDEN KAYGIYA GEREK YOK

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdürecek. EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz olmaya devam edecek. Kredi kartı aidatsız olarak kullanılmaya devam edecek. QNB Group desteğiyle “mevduat bankası” lisansı geçerli olacak. Kartlar ve cep şubesi aynı özellikleriyle kullanılacak. Mevcut banka, kredi ve sanal kartlar, aynı numara ve şifreyle kullanılmaya devam edecek. “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncellenen cep şubesine, kullanıcılar mevcut şifreleri ile giriş yapabilecek. Ayrıca, Enpara.com kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olacak.

KAMPANYALAR VE ATM KULLANIMI DEĞİŞİYOR

Mevcut kampanyalar devam ederken, “Üç banka, tek ATM” uygulaması sona erecek. Bu değişiklikle birlikte müşteriler yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz olarak kullanabilecek.

SİSTEM KESİNTİLERİ OLACAK

Geçiş süreci sırasında sistemler arasında veri aktarımı sağlanacağından, gece saatlerinde planlı kesintiler yaşanabileceği bildirilmekte. Banka, kesintilerden önce müşterileri bilgilendirecek.

YENİ IBAN NUMARALARI İÇİN HAZIRLIK YAPILMASI GEREKİYOR

Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönemin başlangıcı yaklaşırken, hesap numaraları değişmeyecek olmasına rağmen IBAN bilgisinin güncellenmesi gerekecek. Müşterilerin, düzenli olarak para gönderen kişilerle yeni IBAN bilgilerini paylaşmaları öneriliyor.