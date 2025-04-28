İBB, 36 Otoparkı Kapatma Kararı Aldı

İSPARK OTOPARKLARI MÜHÜRLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İSPARK tarafından işletilen 36 otoparkı ruhsat eksikliği nedeniyle mühürledi. Bu otoparklar arasında 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı ve 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı bulunuyor. Mühürleme işlemi sonrasında otoparkların girişleri duba, bariyer ve şeritler ile kapatıldı.

ÇIKIŞLAR AÇIK TUTULDU

Yapılan müdahale sonucunda otoparklardaki araçlar için çıkışların açık bırakıldığı gözlemlendi. Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı’nın girişine yerleştirilen dubanın üzerinde, “Kapalı, mühürlü” ifadesiyle ilgili bir kağıdın bulunduğu dikkat çekti.