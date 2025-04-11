İBB Başkan Ekrem İmamoğlu Eylemlere Katıldı

İSTANBUL’DA PROTESTOLARIN SONUCU

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar sonucunda İstanbul’da binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Toplamda 278 kişi de tutuklandı.

SORUŞTURMALARDAKİ ŞÜPHELİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, salı günü yaptığı açıklamada, 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Bu soruşturmalar kapsamında 829 şüpheli tespit edildi. Tutuklananların çoğunluğu toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Tahliye Gelişmeleri

Son bilgilere göre, 34 kişi daha tahliye edilirken, aynı gün içinde tahliye edilen kişi sayısı 93 oldu. Önceki gün, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, toplam 139 sanık hakkında yürütülen davayı inceleyerek CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin’in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi.

MAHKEME NEDEN TAHLYE KARARI VERDİ?

Mahkemenin aldığı karar, “suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, CMK’nin 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olmaması, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısmının öğrenci olması, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sanıkların sabit ikametgah sahibi olması ve kaçma şüphelerinin olmaması gibi” unsurlar gözetilerek verildi. Anayasa’nın 36. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkı da dikkate alındı.