İBB Başkan Vekili Seçimi Ne Zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Valiliği ise görevden uzaklaştırılan başkanların yerine vekil atanması amacıyla belediye meclislerinin 26 Mart 2025 Çarşamba günü toplanabileceğini ifade etti. Valiliğin açıklamasında, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere; – İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da, – Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELİK SUÇLAMALAR

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek”, “Rüşvet Almak”, “Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda tutuklandığını açıkladı.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK’IN DURUMU

Bakanlık, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için de, “Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.” ifadesini paylaştı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNE KAYYUM ATANMASI

İçişleri Bakanlığı, “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine İstanbul Valiliği tarafından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini de bildirdi. İçişleri Bakanlığı bu konuda resmi bir bildiride bulundu.