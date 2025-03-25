İbb Başkanlığı İçin Üç Aday Öne Çıktı

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik olarak açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bu gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde önemli bir değişimin habercisi oldu. İmamoğlu’nun yerine kimin başkan vekili olacağı ise belirsizliğini koruyor.

YARINKİ TOPLANTI VE MECLİS ÜYELERİ

Gözler yarın saat 13.00’te yapılacak olan belediye meclisinin başkan vekilini seçmek için toplanacağı toplantıya çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde toplamda 314 üye bulunuyor. Bu üyeler arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin 185, AK Parti’nin 120, MHP’nin 6 ve BBP’nin 2 üyesi yer alıyor. CHP’nin başkan vekili adayı olarak göstereceği isim henüz netleşmedi.

KULİSLERDE GÜNDEMDE OLAN İSİMLER

CHP kulislerinde, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gibi isimlerin öne çıktığı söyleniyor. Ancak, Belediye Kanunu’nda yer alan bir madde, CHP’nin bu planlarını adeta alt üst etmiş durumda.