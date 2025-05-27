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İBB Başkanvekili Nuri Aslan Hakkında Soruşturma

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİNE SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında bir soruşturma süreci başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aslan’a yönelik görevi yaptırmamak için direnme suçlaması ile ilgili bir inceleme yapıyor. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Nuri Aslan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sırasında, adliyede güvenlik görevlilerini tehdit ettiğine dair tespitler ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu durum, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla birlikte cumhuriyet başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmasına sebep oldu.

NURI ASLAN İBB BAŞKANVEKİLİ OLARAK SEÇİLDİ

Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB Meclisi’nde başkanvekili olarak seçilmişti. Bu gelişmeler, Nuri Aslan’ın görev süresini ve belediye yönetimindeki rolünü etkileyecek şekilde ilerlemektedir.

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