İBB’den Özel Nevruz Kutlama Mesajı

NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Nevruz Bayramı vesilesiyle şehirde yaşayanların cep telefonlarına özel bir kutlama mesajı gönderdi. Mesajda, İstanbul’un genelindeki mobil hatlara iletilen duyuruda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Yemyeşil bir bahar ve umut dolu yarınlar için… Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun” şeklindeki ifadeleri yer aldı.

GÖZALTILAR VE SUÇLAMALAR

İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde yolsuzluk ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu operasyon çerçevesinde, belediye yetkilileri de dahil olmak üzere toplamda 106 kişi için gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.