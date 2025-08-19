İBB İçin Mücahit Birinci Hakkında Soruşturma

ÖZGÜR ÖZEL’DEN RÜŞVET İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden soruşturmalarda rüşvet iddialarında bulundu. Özel, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve Avukat Mücahit Birinci arasında geçen konuşmalara dikkat çekti.

İTİRAF DİLEKÇESİ VE TAHLİYE VAADİ

Özel’in açıklamalarına göre, Mücahit Birinci’nin Murat Kapki’ye imzalatması için bir itiraf dilekçesi sunduğu ve bunun karşılığında 2 milyon dolar talep ederek tahliyesini vaadettiği iddia edildi. Bu durum, soruşturma sürecinin başlamasına neden oldu.

SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialar üzerine Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı da Birinci için resmi soruşturma izni verdi.

AK PARTİ’DEN İSTİFA ETTİ

İddiaların ardından Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etti. Kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen Birinci, siyasi ve hukuki kariyeriyle tanınan bir isim olarak dikkat çekiyor.

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

1974 yılında Rize’de dünyaya gelen Mücahit Birinci, ünlü tarihçi Yavuz Bahadıroğlu’nun oğlu olarak biliniyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Birinci, 2000 yılından bu yana avukatlık yapıyor ve 2021 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti.