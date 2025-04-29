İBB, İSPARK’a Ait Otoparkları Kapattı

İSTANBUL’DA 36 OTOPARK RUHSATSIZ OLDUĞU İÇİN MÜHRÜLENDİ

İSPARK tarafından işletilen ve İstanbul’un farklı ilçelerinde yer alan 36 otopark, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ruhsatsız oldukları gerekçesiyle mühürleniyor. Bu kapsamda, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı ve 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı’nın girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.

ÇIKIŞLAR AÇIK KALDI

Mühürlenen otoparklarda, içinde bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu gözlemlendi. Örneğin, Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı’nın girişinde yer alan dubanın üzerine “Kapalı, mühürlü” yazılı bir kağıt yapıştırıldığı dikkat çekti.