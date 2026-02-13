İBB Meclisi’nde Taksi ve Ulaşım Tarifelerine Zam Onayı

İBB MECLİSİ’NDEN ZAM KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gerçekleştirilen toplantıda, toplu ulaşım ve taksi tarifelerine yönelik zam teklifi onaylandı. Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu’nun tamamladığı çalışmaların akabinde oylamaya sunulan öneri doğrultusunda, İstanbul’daki toplu taşıma araçları ve taksi ile okul servis ücretlerine yüzde 20 zam gerçekleşti. Bu karar sonrasında otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım hizmetlerinin ücret tarifeleri güncellendi.

GÜNCEL TAKSİMETRE TARİFELERİ NETLEŞTİ

Zam kararı doğrultusunda, taksimetre ücretleri de yeniden düzenlemesi yapıldı. Yeni tarifelere göre; taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya yükseldi. Kilometre başına mesafe ücreti 36,30 liradan 43,56 liraya çıkarıldı. Saatlik zaman tarifesi ücreti ise 453,71 liradan 544,45 liraya artırıldı. Kısa mesafe ücreti de 175 liradan 210 liraya yükseldi. Bu yeni tarifeler, 16 Şubat itibarıyla geçerlilik kazanacak.

DAHA ÖNCE DE ZAM YAPILDI

Toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine uygulanacak olan yüzde 20’lik zam oranını kapsayan “Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi” başlıklı teklif, AK Parti üyelerinin “hayır” oyuna karşılık CHP’nin oylarıyla ve çoğunlukla kabul edildi. İstanbul’da toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine 15 Ocak 2025’te yüzde 35 ve 12 Eylül 2025’te ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.