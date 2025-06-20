İBB Meclisi’nde Tartışma Kavga Oldu

İBB MECLİSİNDE TARTIŞMALAR KIZIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Haziran ayı oturumu, son zamanlarda CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların etkisi altında sert tartışmalara sahne oldu. Toplantıda, AK Parti’li Meclis üyesi Muhammet Kaynar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasına kadar uzanan soruşturmalara dikkat çekerek, etkin pişmanlık ifadeleriyle ilgili bazı iddiaları meclis kürsüsünde dile getirdi.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ ARAYA GİRDİ

Kaynar, “Başkanım, bu mecliste bu iddialar konuşuluyor. Çıkın, ‘Bunlar doğru değil’ deyin” şeklinde bir çağrıda bulundu. Ancak Meclis Başkanvekili, “Burası mahkeme değil” yanıtıyla Kaynar’a müdahale etti. Gerilimin artmasına rağmen Kaynar konuşmasını sürdürerek CHP grubuna, “Madem kendinize bu kadar güveniyorsunuz, hodri meydan” diyerek meydan okudu. Bu ifadelerin ardından meclis salonunda gerginlik yaşandı ve taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Başkanlık makamı, oturuma ara verme kararı alsa da, yaşanan kavga salonda büyük etki yarattı.