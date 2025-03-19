İBB Operasyonu İlbak Holding’e Ulaştı

İBB’YE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

İstanbul’un sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 106 kişi gözaltına alındı. Savcılık, iki ayrı soruşturma yürütüyor. İmamoğlu ve diğer şüpheliler birinci soruşturmada “PKK ile ortak hareket etme” ve “PKK üyelerini işe yerleştirme” suçlamalarıyla, ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet alma ile suçlanıyor. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu’nun yakın ekibi ve çeşitli belediye başkanları öne çıkarken, iş dünyasından da birçok ismin bulunması operasyonun genişliğini ortaya koyuyor.

İLK SAATLERDEKİ HAREKETLİLİK

Her şey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki konutuna polis ekiplerinin gelmesiyle başladı. “Çıkar amaçlı suç örgütü lideri” suçlamasıyla gözaltına alınan İmamoğlu’nun evinde arama yapılırken, aynı anda başka adreslerde de birçok gözaltı yaşandı. İlk olarak İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı. Ardından İmamoğlu’nun seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan da polis tarafından evinden alındı. Gün ilerledikçe operasyonun kapsamı genişleyerek, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da gözaltına alındı. Toplamda, 106 kişinin gözaltına alınması İstanbul’daki yerel yönetimde büyük bir sarsıntı yarattı.

SANAT VE MEDYA DÜNYASINA YAYILMA

Soruşturma, sanat ve medya camiasını da etkisi altına aldı. Sanatçı ve yapımcı Ercan Saatçi, İBB iştiraki Kültür AŞ’den 2019-2020 yıllarında aldığı ihalelerle bağlantılı olarak gözaltına alındı. Saatçi’nin sahibi olduğu şirketin usulsüz ihale süreçlerine katıldığı iddia ediliyor; ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İLBANK HOLDİNG VE CNBC-E ZİNCİRİ

Operasyonun en dikkat çeken yönlerinden biri de İlbak Holding ile CNBC-e kanalına uzanması oldu. 10 Haziran 2024’te Türkiye’de yeniden yayın hayatına başlayan CNBC-e’nin çatı şirketi İlbak Holding’in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak ve İlbak ailesinin diğer üyeleri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım da gözaltı listesindeyken, Yıldırım, gazeteci Murat Ağırel’e yaptığı açıklamada, “Bu bir isim benzerliği, ben gözaltına alınmadım” diyerek durumu açıkladı.

CNBC-E’DEKİ SÜREÇ

Operasyon haberleri uluslararası basında da yankı buldu, ancak CNBC-e’nin yayın akışı sabah saatlerinde kesintisiz devam etti. Kanal, rutin programlarına ara vermeden devam etti. Ancak gün içinde piyasa gelişmelerine dair ek haberler vermeye başladı. Bu durum, operasyonun kanalın işleyişine henüz bir etkisi olmadığını gösteriyor.