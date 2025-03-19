İBB Operasyonu İlbak Holding’e Uzandı

İstanbul’da bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu toplam 106 kişi gözaltına alındı. Soruşturma iki ana başlık altında ilerliyor. İlk soruşturmada, İmamoğlu ve diğer şüpheliler “PKK ile ortak hareket etme” ve “PKK üyelerini işe yerleştirme” suçlamalarıyla karşı karşıya. İkinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almak gibi iddialarla sorgulanıyor. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu’nun yakın yardımcıları ve belediye başkanlarının yanı sıra iş dünyasından bazı isimlerin de bulunması, operasyonun geniş kapsamını gözler önüne seriyor.

operasyonun ilk saatleri

Her şey sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evine polis ekiplerinin gelmesiyle başladı. “Çıkar amaçlı suç örgütü lideri” suçlamasıyla gözaltına alınan İmamoğlu’nun evinde yapılan arama sırasında, başka adreslerde de hareketlilik ortaya çıktı. İlk olarak İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı. Ardından İmamoğlu’nun seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan da gözaltına alındı. Gün ilerledikçe atılan adımların genişliği dikkat çekici hale geldi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı, aynı zamanda Kültür AŞ yöneticisi Mahir Polat da gözaltına alındı. Toplamda 106 kişinin gözaltına alınması İstanbul’un yerel yönetiminde büyük bir sarsıntı başlattı.

cnbc-e ve ilbak holding’e uzanan soruşturma

Operasyonun dikkat çeken bir yönü, İlbak Holding ve CNBC-e kanalına da sıçraması oldu. 10 Haziran 2024 tarihli Türkiye’de ikinci kez yayın hayatına başlayan CNBC-e’nin çatı kuruluşu olan İlbak Holding’in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım’ın da gözaltı listesinde olduğu ifade edildi. Ancak Yıldırım, gazeteci Murat Ağırel’e yaptığı açıklamada, “Bu bir isim benzerliği, ben gözaltına alınmadım,” şeklinde durumu netleştirdi.

cnbc-e’de günlük akış devam etti

Operasyonun detayları medya dışında da yankı bulurken, CNBC-e’nin yayın akışı sabah saatlerinde kesintisiz bir şekilde ilerledi. Kanal, rutin programlarına devam etti ve gün içinde piyasa gelişmelerine dair haberlerin ekrana gelmesine yer verdi. Bu durum, operasyonun kanalın günlük işleyişine henüz herhangi bir etkisi olmadığını gösteriyor.